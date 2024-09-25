Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 25 сентября
Сегодня, 25 сентября, в китайском Пекине состоялись матчи первого круга хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого соревновательного дня.
Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Результаты первого игрового дня:
- Гретье Миннен (Бельгия) — Эрика Андреева (Россия) — 7:5, 6:2;
- Софья Кенин (США) — Ана Богдан (Румыния) — 7:5, 6:2;
- Леся Цуренко (Украина) — Виктория Томова (Болгария) — 3:6, 3:6;
- Маи Хонтама (Япония, LL) — Ван Синьюй (Китай) — 1:6, 3:6;
- Юлия Стародубцева (Украина, Q) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:4, 7:6;
- Мартина Тревизан (Италия) — Тэйлор Таунсенд (США) — 2:6, 6:4, 3:6;
- Лючия Бронцетти (Италия) — Наоми Осака (Япония) — 3:6, 2:6;
- Клара Бюрель (Франция) — Тамара Корпач (Германия, LL) — 6:3, 5:7, 6:3;
- Кэти Волынец (США) — Далма Галфи (Венгрия, Q) — 7:5, 6:1;
- Чжан Шуай (Китай, WC) — Маккартни Кесслер (США) — 7:6, 7:6;
- Диан Парри (Франция) — Энь Шо Лян (Китайский Тайбэй, Q) — 4:6, 6:0, 6:0;
- Элина Аванесян (Армения) — Эмина Бектас (США, LL) — 6:2, 7:5;
- Джессика Бузас Манейро (Испания) — Питон Стирнс (США) — 2:6, 4:6;
- Ван Цян (Китай, SR) — Алисия Паркс (США, Q) — 6:1, 4:6, 2:6;
- Варвара Грачёва (Франция) — Хейли Баптист (США, Q) — 0:6, 3:6;
- Ангелина Калинина (Украина) — Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) — 4:6, 0:6.
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