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Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 25 сентября

Сегодня, 25 сентября, в китайском Пекине состоялись матчи первого круга хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого соревновательного дня.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Результаты первого игрового дня: