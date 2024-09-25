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Турнир ATP-500 в Токио: результаты матчей 25 сентября

Турнир ATP-500 в Токио: результаты матчей 25 сентября
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Сегодня, 25 сентября, в японском Токио состоялись матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.

Турнир ATP-500 в Токио (Япония). Результаты первого игрового дня:

  • Мариано Навоне (Аргентина) — Лучано Дардери (Италия) — 6:4, 6:4;
  • Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, Q) — Маттео Берреттини (Италия) — 3:6, 4:6;
  • Маркос Гирон (США) — Хуберт Хуркач (Польша, 2) — 4:6, 7:6, 6:4;
  • Синтаро Мочизуки (Япония, WC) — Уго Умбер (Франция) — 1:6, 2:6.

Российские теннисисты не заявлены на турнир в Токио. Действующим победителем соревнований является американец Бен Шелтон.

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