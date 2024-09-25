Турнир WTA-1000 в Пекине: расписание матчей 26 сентября

Завтра, 26 сентября, в китайском Пекине состоятся матчи первого круга хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми интересными встречами дня. Отметим, что в четверг выступят две россиянки — Камилла Рахимова и Анна Блинкова.
Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай).
Расписание матчей 26 сентября (время московское, предварительное)
6:00. Мария-Камила Осорио-Серрана (Колумбия) — Айла Томлянович (Австралия).
6:00. Кимберли Биррелл (Австралия) — Камилла Рахимова (Россия).
7:30. Хэрриет Дарт (Великобритания) — Клара Таусон (Дания).
7:30. Виктория Голубич (Швейцария) — Ван Синьюй (Китай).
7:30. Арина Родионова (Австралия) — Элизабетта Коччаретто (Италия).
7:30. Синьюй Гао (Китай) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).
9:00. Анна Бондарь (Венгрия) — Жаклин Кристиан (Румыния).
9:00 Есинь Ма (Китай) — Ирина Бегу (Румыния).
9:00. Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Сыцзя Вэй (Китай).
10:30. Анна Блинкова (Россия) — Каролина Мухова (Чехия).
10:30. Зарина Дияс (Казахстан) — Мананчэйа Савангкаев (Таиланд).
14:00. Ван Яфань (Китай) — Эшлин Крюгер (США).