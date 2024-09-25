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Даниил Медведев рассказал, что нужно для победы над Карлосом Алькарасом

Даниил Медведев рассказал, что нужно для победы над Карлосом Алькарасом
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о возможном полуфинальном матче с испанцем Карлосом Алькарасом на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай).

«Во-первых, мы оба приехали сюда с Кубка Лэйвера, и нам нужно побеждать в первых матчах. Это будет непросто, если принять во внимание смену часовых поясов и всё остальное. Обычно у нас есть больше времени на подготовку, на этот раз его очень мало. Если мы посмотрим правде в глаза, то, конечно, противостоять Карлосу нелегко, особенно когда он в огне. Я видел его, когда мы играли на Кубке Лэйвера, он играл на отличном уровне, а у остальных ребят не было выбора. Нужно быть на своём лучшем уровне, стараться постоянно оказывать на него давление. Вот тогда, возможно, у тебя будет шанс. Это самое главное — сыграть с ним в свой лучший теннис», — сказал Медведев на пресс-конференции перед стартом турнира в Пекине.

Турнир в Пекине пройдёт с 26 сентября по 2 октября. Даниил Медведев в матче первого круга сыграет с 46-й ракеткой мира французом Гаэлем Монфисом. Соперником Алькараса в 1/16 финала станет другой французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер.

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