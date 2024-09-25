Турнир ATP-500 в Токио: расписание матчей 26 сентября

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Завтра, 26 сентября, в японском Токио состоятся матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня турнира, на котором в четверг сыграют Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Тейлор Фриц и Хольгер Руне.

Турнир ATP-500 в Токио (Япония).

Расписание матчей 26 сентября (время московское, предварительное):

5:00. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Йосихито Нисиока (Япония);

5:00. Томми Пол (США) — Маттео Арнальди (Италия);

5:00. Джек Дрейпер (Великобритания) — Маттия Беллуччи (Италия);

6:30. Алексей Попырин (Австралия) — Томаш Махач (Чехия);

6:30. Райлли Опелка (США) — Бен Шелтон (США);

6:30. Алекс Михельсен (США) — Стефанос Циципас (Греция);

8:00. Фрэнсис Тиафо (США) — Брэндон Накашима (США);

8:00. Тейлор Фриц (США) — Артюр Фис (Франция);

8:00. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Кристофер О'Коннелл (Австралия);

9:30. Алехандро Табило (Чили) — Хольгер Руне (Дания);

12:00. Марин Чилич (Хорватия) — Кей Нисикори (Япония);

13:30. Каспер Рууд (Норвегия) — Джордан Томпсон (Австралия).