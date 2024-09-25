«В каком бы турнире ни играл, я хочу победить». Даниил Медведев — о своей цели в Пекине

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих целях на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай).

«В каком бы турнире я ни играл, я хочу победить. Состав игроков очень сильный, как и в прошлом году. Если я хочу выиграть турнир, я должен играть на своём лучшем уровне с первого до последнего матча. Это будет нелегко, но это цель. Что касается сетки, все знают, что если Синнер и Алькарас будут участвовать в турнире, то нельзя попасть в число двух первых сеяных, таким образом, вы можете встретиться с одним из них в полуфинале. Это сложно, но я хочу идти шаг за шагом, я хочу постепенно повышать свой уровень и иметь возможность показать лучшую версию себя», — сказал Медведев на пресс-конференции перед стартом турнира в Пекине.

Турнир в столице Китая пройдёт с 26 сентября по 2 октября. Даниил Медведев является прошлогодним финалистом пекинских соревнований. В матче за титул Пекина-2023 в одиночном разряде он уступил итальянцу Яннику Синнеру — 6:7, 6:7.