Турнир ATP-500 в Пекине: расписание матчей 26 сентября

Завтра, 26 сентября, в китайском Пекине начнутся матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня турнира. Отметим, что в четверг выступят россиянин Павел Котов, лидер рейтинга ATP Янник Синнер и Александр Бублик из Казахстана.
Турнир ATP-500 в Пекине (Китай).
Расписание матчей 26 сентября (время московское, предварительное):
6:00. Адриан Маннарино (Франция) — Лоренцо Сонего (Италия);
7:30. И Чжоу (Китай) — Павел Котов (Россия);
9:00. Янник Синнер (Италия) — Николас Харри (Чили);
10:30. Таллон Грикспор (Нидерланды) — Миомир Кецманович (Сербия);
14:00. Иржи Легечка (Чехия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания);
15:30. Александр Бублик (Казахстан) — Флавио Коболли (Италия).