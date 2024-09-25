Турнир ATP-500 в Пекине: расписание матчей 26 сентября

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Завтра, 26 сентября, в китайском Пекине начнутся матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня турнира. Отметим, что в четверг выступят россиянин Павел Котов, лидер рейтинга ATP Янник Синнер и Александр Бублик из Казахстана.

Турнир ATP-500 в Пекине (Китай).

Расписание матчей 26 сентября (время московское, предварительное):

6:00. Адриан Маннарино (Франция) — Лоренцо Сонего (Италия);

7:30. И Чжоу (Китай) — Павел Котов (Россия);

9:00. Янник Синнер (Италия) — Николас Харри (Чили);

10:30. Таллон Грикспор (Нидерланды) — Миомир Кецманович (Сербия);

14:00. Иржи Легечка (Чехия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания);

15:30. Александр Бублик (Казахстан) — Флавио Коболли (Италия).