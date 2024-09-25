Даниил Медведев высказался о прогрессе китайских теннисистов в последние годы

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о прогрессе китайских теннисистов.

«Я думаю, что мужской теннис в Китае улучшается. Не хочу лгать, я не знаю, был ли кто-то в топ-100 в последние годы, но в топ-50 никого точно не было. Теперь там есть Чжичжэнь. Я думаю, Джерри, в связи с его победой, будет где-то близко. Они показали хороший теннис на прошедших турнирах. Ибин Ву также отлично играл в теннис в последнее время, но он получил травму. Так что в Китае очень классные теннисисты. Китайская команда также может успешно выступить на Кубке Дэвиса», — сказал Медведев на пресс-конференции перед стартом турнира в Пекине.

Также Медведев высказался об успешной игре китайских спортсменов в прошедшие выходные. Напомним, 19-летний Шан Цзюньчэн выиграл свой первый титул на уровне ATP в Чэнду, а Чжан Чжичжэнь вышел в финал на Открытом чемпионате Ханчжоу.

«Мне нравятся они оба, поэтому я желаю им всего наилучшего. Единственный путь двигаться вперед — совершенствоваться каждый день. Пусть им сопутствует удача, если только они не играют со мной», — добавил Медведев.