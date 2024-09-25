«Вторичная цель». Медведев — о желании попробовать китайскую кухню и увидеть новые места

Пятая ракетка мира Даниил Медведев ответил, собирается ли он за время игры на турнире ATP-500 в Пекине успеть попробовать что-то новое в китайской еде и побольше исследовать китайскую культуру.

«Прежде всего, я люблю Китай. Я люблю китайских болельщиков. Я люблю китайскую кухню. Мне всегда нравится возвращаться сюда. Обычно я хорошо играю здесь, в Китае. Конечно, не всегда, но часто. С нетерпением жду игры в этом году. Думаю, стадион будет полон. Возможно, они будут активно поддерживать меня. Всё это будет интересным опытом. Говоря о чём-то новом, когда ты играешь на турнире, непросто успеть что-то попробовать. Чем лучше ты играешь, тем меньше времени у тебя остаётся, чтобы увидеть что-то новое. Так что это вторичная цель. Но если я не буду играть хорошо, возможно, я что-то увижу», — сказал Медведев на пресс-конференции перед стартом турнира в Пекине.

Турнир в столице Китая пройдёт с 26 сентября по 2 октября. Даниил Медведев является прошлогодним финалистом пекинских соревнований. В матче за титул Пекина-2023 в одиночном разряде он уступил итальянцу Яннику Синнеру — 6:7, 6:7.