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Медведев высказался о будущем матче против Монфиса, которому уступает по личным встречам

Медведев высказался о будущем матче против Монфиса, которому уступает по личным встречам
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о матче на старте турнира категории ATP-500 в Пекине против бывшей шестой ракетки мира француза Гаэля Монфиса. Напомним, Монфис лидирует в противостоянии с Медведевым на хардовом покрытии — две победы против одного поражения.

«В последний раз мы играли достаточно давно. Это было на турнире в Индиан-Уэллсе, который в целом немного особенный турнир. Там играть тяжело, так как медленные корты. До этого был Роттердам, но аж в 2019 году. Сейчас я другой. Он другой. Это нормально, каждый год все меняется. На самом деле интересно посмотреть, как все пройдет. Но думаю, это будет интересный матч. Скорее всего, несколько отличных розыгрышей решат исход. Так что я с нетерпением жду этого»,

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