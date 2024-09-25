«Нихао». Юлия Путинцева побывала на Великой Китайской стене

32-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева посетила посетила Великую Китайскую стену в Китае. Спортсменка разместила фото посещения древнего памятника китайской архитектуры в своём аккаунте в социальных сетях.

«Нихао», — подписала фото спортсменка из Казахстана.

Фото: Из личного архива Юлии Путинцевой

Фото: Из личного архива Юлии Путинцевой

Стена проходит по северному Китаю на протяжении 8851,9 км, а на участке Бадалин располагается в непосредственной близости от Пекина. Длина стены со всеми ответвлениями составляет 21 196 км.

В данный момент Путинцева участвует в турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Она начнёт соревнования со второго круга, в котором сыграет с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» японской теннисисткой Наоми Осакой.