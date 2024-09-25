«Моя жена прибьёт меня, если не дашь автограф!» Китайский болельщик — Даниилу Медведеву

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев дал автограф китайскому болельщику на тренировке в Пекине.

У поклонника россиянина в руках была бумага с надписью: «Моя жена прибьёт меня, если не дашь автограф!».

Напомним, Даниил Медведев в матче первого круга турнира в Пекине сыграет с 46-й ракеткой мира французом Гаэлем Монфисом.

Турнир с призовым фондом $ 3 720 165 пройдёт в столице Китая с 26 сентября по 2 октября. Даниил Медведев является прошлогодним финалистом пекинских соревнований. В матче за титул чемпиона Пекина-2023 в одиночном разряде он уступил итальянцу Яннику Синнеру — 6:7, 6:7.