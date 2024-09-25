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Видео: Стефанос Циципас и Хольгер Руне сыграли на японских барабанах тайко

12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас и 14-й номер мирового рейтинга ATP датчанин Хольгер Руне сыграли на японских барабанах тайко в преддверии старта на турнире категории ATP-500 в Токио.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором Руне и Циципас выступают в роли музыкантов.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Напомним, Циципас в первом круге турнира в столице Японии сыграет с 49-й ракеткой мира Алексом Михельсеном из США, а датский теннисист в своём стартовом матче встретится с чилийцем Алехандро Табило, занимающим 22-ю строчку в рейтинге ATP.

Российские теннисисты не заявлены на турнир в Токио. Действующим победителем соревнований является американец Бен Шелтон, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Аслана Карацева — 7:5, 6:1.