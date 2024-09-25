Карлос Алькарас и Кори Гауфф примерили китайские костюмы в «Запретном городе» Пекина

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и чемпионка US Open — 2023 Кори Гауфф из США посетили «Запретный город» (дворцовый комплекс в Пекине), облачившись в традиционные национальные костюмы.

Фото: Из личного архива Карлоса Алькараса

«Запретный город» — самый обширный дворцовый комплекс в мире, он находится в центре Пекина, к северу от главной площади Тяньаньмэнь. В 1987 году «Запретный город» первым из китайских объектов был занесён ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества.

Напомним, Алькарас в 1/16 финала турнира категории ATP-500 в Пекине сыграет с французским теннисистом 51-й ракеткой мира Джованни Мпетчи Перрикаром. Гауфф во втором круге «тысячника» в столице Китая также встретится со спортсменкой из Франции Кларой Бюрель.