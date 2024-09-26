«Я не заявляла о завершении карьеры». Елена Веснина — о планах на следующий сезон

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде 38-летняя Елена Веснина рассказала о своих дальнейших планах относительно спортивной карьеры.

«В этом году я уже закончила сезон. Под вопросом один турнир, так как я заболела, нахожусь в Москве. Пришлось пройти курс антибиотиков и сняться с азиатской серии, с Пекина и Уханя. Изначально мы с Аней Калинской планировали сыграть пару. Этот сезон под вопросом, но официально я не заявляла о завершении карьеры. Не знаю, с чего начну в следующем сезоне.

Это была точно последняя Олимпиада. У меня имеется замороженный рейтинг, есть предложения от девочек сыграть турниры в паре. Пока думаю, буду смотреть по своему самочувствию и календарю. Буду играть только пару.

После Олимпийских игр у меня обострилась старая травма спины. Я её долечила в течение месяца и собиралась лететь на азиатскую серию, но очень не вовремя случилась эта ОРВИ», — приводит слова теннисистки «Матч ТВ».

Веснина в 2016 году на Олимпиаде в Рио‑де‑Жанейро одержала победу в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде-2020 в Токио она вместе с Асланом Карацевым выиграла серебряные медали в смешанном парном разряде. Веснина является победительницей Уимблдона (2017), Открытого чемпионата Франции (2013), Открытого чемпионата США (2014) в женском парном разряде, а также Открытого чемпионата Австралии (2016) в миксте.