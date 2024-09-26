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Кимберли Биррелл — Камилла Рахимова, результат матча 26 сентября 2024, счет 0:2 (2:6, 4:6), 1-й круг WTA-1000 в Пекине

Камилла Рахимова вышла во второй круг WTA-1000 в Пекине, обыграв Кимберли Биррелл
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В ночь с 25 на 26 сентября мск на женском турнире категории WTA-1000 в Пекине завершился матч первого круга между 71-й ракеткой мира российской теннисисткой Камиллой Рахимовой и 146-й в мировом рейтинге Кимберли Биррелл из Австралии. Победу в двух партиях одержала Рахимова — 6:2, 6:4.

Пекин (ж). 1-й круг
26 сентября 2024, четверг. 06:00 МСК
Кимберли Биррелл
Австралия
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Во втором круге «тысячника» в Пекине Камилла Рахимова сыграет с седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь, посеянной на турнире под пятым номером.

Календарь WTA-1000 в Пекине
Турнирная сетка WTA-1000 в Пекине
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