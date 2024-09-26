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Алекс Михельсен — Стефанос Циципас, результат матча 26 сентября 2024, счет 2:1 (4:6, 6:1, 6:2), 1-й круг ATP-500 в Токио

Стефанос Циципас проиграл Алексу Михельсену в первом круге ATP-500 в Токио
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В ночь с 25 на 26 сентября мск на мужском теннисном турнире категории ATP-500 в японском Токио завершился матч первого круга между 12-й ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции (четвёртый посев на турнире) и 49-м в мировом рейтинге американцем Алексом Михельсеном. Победу в трёх партиях одержал Михельсен — 4:6, 6:1, 6:2.

Токио (м). 1-й круг
26 сентября 2024, четверг. 06:40 МСК
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 2
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. Михельсен девять раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал все пять из пяти брейк-пойнтов. Циципас выполнил пять эйсов при четырёх двойных ошибках и выиграл за матч два брейк-пойнта из трёх заработанных.

Во втором круге турнира ATP-500 в Токио Михельсен сыграет с победителем матча между 35-й ракеткой мира аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри и 79-м в рейтинге ATP Кристофером О'Коннеллом из Австралии.

Календарь ATP-500 в Токио
Турнирная сетка ATP-500 в Токио
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