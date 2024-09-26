Махач обыграл Попырина в матче первого круга турнира в Пекине
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34-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач нанёс поражение австралийцу Алексею Попырину (23-й номер рейтинга ATP) в матче первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Токио. Матч завершился со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 7:5.
Токио (м). 1-й круг
26 сентября 2024, четверг. 06:40 МСК
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|5
|
|6 5
|7
Томаш Махач
Т. Махач
Матч продолжался 2 часа 31 минуту. 23-летний Махач сделал 10 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести. Его соперник 21 раз подал навылет, два раза ошибся на подаче и не использовал ни одного брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге соперником чешского теннисиста станет 13-я ракетка мира 27-летний американец Томми Пол, который в своём матче оказался сильнее итальянца Маттео Арнальди (6:3, 6:2).
Призовой фонд турнира составил $1 818 380.
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