Анна Блинкова — Каролина Мухова: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся не ранее 12:30
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Сегодня, 26 сентября, состоится матч первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором сойдутся 78-я россиянка мира россиянка Анна Блинкова и чешка Каролина Мухова (49-й номер рейтинга WTA). Встреча начнётся не ранее 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Пекин (ж). 1-й круг
26 сентября 2024, четверг. 13:00 МСК
Анна Блинкова
А. Блинкова
Не начался
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Каролина Мухова
К. Мухова
В своём последнем матче в одиночном разряде 26-летняя Блинкова уступила испанской теннисистке Саре Соррибес-Тормо (104-й номер рейтинга WTA) в 1/16 финала хардового турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис) со счётом 4:6, 4:6.
28-летняя Мухова свой последний матч провела на Открытом чемпионате США, где в полуфинале уступила американке Джессике Пегуле (6:1, 4:6, 2:6).
Призовой фонд турнира в Пекине составил $ 8 955 610.
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