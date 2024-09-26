Анна Блинкова — Каролина Мухова: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся не ранее 12:30

Сегодня, 26 сентября, состоится матч первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором сойдутся 78-я россиянка мира россиянка Анна Блинкова и чешка Каролина Мухова (49-й номер рейтинга WTA). Встреча начнётся не ранее 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В своём последнем матче в одиночном разряде 26-летняя Блинкова уступила испанской теннисистке Саре Соррибес-Тормо (104-й номер рейтинга WTA) в 1/16 финала хардового турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис) со счётом 4:6, 4:6.

28-летняя Мухова свой последний матч провела на Открытом чемпионате США, где в полуфинале уступила американке Джессике Пегуле (6:1, 4:6, 2:6).

Призовой фонд турнира в Пекине составил $ 8 955 610.