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Павел Котов вышел во второй круг турнира в Пекине, обыграв 446-ю ракетку мира И Чжоу

Павел Котов вышел во второй круг турнира в Пекине, обыграв 446-ю ракетку мира И Чжоу
Павел Котов
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Российский теннисист 63-я ракетка мира Павел Котов обыграл 446-го номера мирового рейтинга из Китая И Чжоу на старте турнира в Пекине. Счёт в матче первого круга — 1:6, 6:3, 7:5.

Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2024, четверг. 08:30 МСК
И Чжоу
Китай
И Чжоу
И. Чжоу
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
1 		6 7
         
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. За время игры Котов допустил одну двойную ошибку, выполнил две подачи навылет и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 возможных. Его соперник выполнил шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти возможных.

В следующем раунде соревнований категории АТР-500 в китайской столице Павел Котов сыграет с победителем встречи между Александром Бубликом (Казахстан) и Флавио Коболли (Италия).

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