Павел Котов вышел во второй круг турнира в Пекине, обыграв 446-ю ракетку мира И Чжоу
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Российский теннисист 63-я ракетка мира Павел Котов обыграл 446-го номера мирового рейтинга из Китая И Чжоу на старте турнира в Пекине. Счёт в матче первого круга — 1:6, 6:3, 7:5.
Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2024, четверг. 08:30 МСК
И Чжоу
И. Чжоу
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|5
|
|6
|7
Павел Котов
П. Котов
Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. За время игры Котов допустил одну двойную ошибку, выполнил две подачи навылет и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 возможных. Его соперник выполнил шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти возможных.
В следующем раунде соревнований категории АТР-500 в китайской столице Павел Котов сыграет с победителем встречи между Александром Бубликом (Казахстан) и Флавио Коболли (Италия).
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