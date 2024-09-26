Павел Котов вышел во второй круг турнира в Пекине, обыграв 446-ю ракетку мира И Чжоу

Российский теннисист 63-я ракетка мира Павел Котов обыграл 446-го номера мирового рейтинга из Китая И Чжоу на старте турнира в Пекине. Счёт в матче первого круга — 1:6, 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. За время игры Котов допустил одну двойную ошибку, выполнил две подачи навылет и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 возможных. Его соперник выполнил шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти возможных.

В следующем раунде соревнований категории АТР-500 в китайской столице Павел Котов сыграет с победителем встречи между Александром Бубликом (Казахстан) и Флавио Коболли (Италия).