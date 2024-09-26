WTA не будет создавать аналог Кубка Лэйвера — польский журналист

Польский журналист Доминик Сеньковски сообщил, что Женская теннисная ассоциация (WTA) не будет создавать турнир, подобный Кубку Лэйвера. Об этом он написал в социальных сетях.

«Мы всегда открыты для подобных инициатив, но на данный момент мы в этом не участвуем», — приводит слова источника в WTA Сеньковски.

Напомним, сборная Европы впервые с 2021 года выиграла Кубок Лэйвера. Отметим, что в 2021 году за сборную Европы в Кубке Лэйвера, который тогда проходил в Бостоне, выступали россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и итальянец Маттео Берреттини. Все, кроме Берреттини и Рублёва, приняли участие в розыгрыше Кубка Лэйвера — 2024. Вместо выбывших игроков в нынешнем году команду пополнили болгарин Григор Димитров и испанец Карлос Алькарас.