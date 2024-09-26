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«Спасибо за тёплый приём». Соболенко выложила фото с бойфрендом на фоне китайского храма

«Спасибо за тёплый приём». Соболенко выложила фото с бойфрендом на фоне китайского храма
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост в социальных сетях, в котором показала своим подписчикам, как проводит время в Пекине, в преддверии своего старта на турнире категории WTA-1000, который стартовал в китайской столице.

Спортсменка выложила фотографию, на которой стоит в компании своего бойфренда — бразильского бизнесмена и автогонщика греческого происхождения Георгиоса Франгулиса — на фоне китайского храма.

«Спасибо за тёплый приём, Китай», — написала Соболенко, добавив флаг Поднебесной и эмодзи в виде пальцев, сложенных в форме сердца.

Фото: Соцсети Арины Соболенко

7 сентября 26-летняя Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В финале US Open Арина (2) со счётом 7:5, 7:5 одолела на тот момент шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу (6). Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.

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