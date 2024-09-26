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Руне вышел во второй круг турнира в Токио, обыграв в трёх сетах чилийца Табило

Руне вышел во второй круг турнира в Токио, обыграв в трёх сетах чилийца Табило
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14-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне нанёс поражение чилийскому теннисисту Алехандро Табило (22-й номер рейтинга ATP) в матче первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Токио. Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Токио (м). 1-й круг
26 сентября 2024, четверг. 10:30 МСК
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 4
6 		5 6
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Матч продлился 2 часа 16 минут. Руне сделал девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Его соперник семь раз подал навылет, три раза ошибся на подаче и использовал два брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге соперником датского теннисиста станет 59-я ракетка мира японец Йосихито Нисиока, который в своём матче оказался сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима (7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:5)).

Призовой фонд турнира в Токио составил $ 1 818 380.

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