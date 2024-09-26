Руне вышел во второй круг турнира в Токио, обыграв в трёх сетах чилийца Табило

14-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне нанёс поражение чилийскому теннисисту Алехандро Табило (22-й номер рейтинга ATP) в матче первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Токио. Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Матч продлился 2 часа 16 минут. Руне сделал девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Его соперник семь раз подал навылет, три раза ошибся на подаче и использовал два брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге соперником датского теннисиста станет 59-я ракетка мира японец Йосихито Нисиока, который в своём матче оказался сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима (7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:5)).

Призовой фонд турнира в Токио составил $ 1 818 380.