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Янник Синнер не приедет на турнир ATP-500 в Вену

Янник Синнер не приедет на турнир ATP-500 в Вену
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Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер не примет участия в турнире категории ATP-500 в Вене, который пройдёт с 21 по 27 октября.

Как сообщает итальянский журналист Джованни Пелаццо в социальных сетях, из-за этого решения Синнер потеряет 500 очков в рейтинге, что, однако, никак не угрожает его нахождению на первой строчке. Это позволит итальянцу тщательно подготовиться к предстоящим турнирам в Париже, Турине и Малаге.

Напомним, Синнер является действующим победителем соревнований в Вене.

23-летний Янник Синнер — двукратный победитель турниров «Большого шлема», в 2024 году он выиграл Открытый чемпионат Австралии и US Open. Всего в нынешнем сезоне итальянец победил на шести турнирах АТР в одиночном разряде.

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