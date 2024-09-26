Матч испанки Соррибес-Тормо стал четвёртым по продолжительности в истории турниров WTA
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Встреча первого круга турнира WTA-1000 между китаянкой Синьюй Гао и испанкой Сарой Соррибес-Тормо стал четвёртым по продолжительности в истории WTA и самым долгим противостоянием в этом сезоне. Игра продолжалась 4 часа 15 минут.
Первое место по продолжительности занимает встреча между американками Вики Нельсон и Жан Хепнер (1984 год, 6 часов 31 минута). Следом расположились игры с участием россиянок Светланы Кузнецовой (2010, 4 часа 44 минуты) и Регины Куликовой (2011, 4 часа 19 минут).
Пекин (ж). 1-й круг
26 сентября 2024, четверг. 07:45 МСК
Синьюй Гао
С. Гао
Окончен
1 : 2
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Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
За это время Соррибес-Тормо реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов, выполнила одну подачу навылет и допустила две двойные ошибки.
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