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Матч испанки Соррибес-Тормо стал четвёртым по продолжительности в истории турниров WTA

Матч испанки Соррибес-Тормо стал четвёртым по продолжительности в истории турниров WTA
Сара Соррибес-Тормо
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Встреча первого круга турнира WTA-1000 между китаянкой Синьюй Гао и испанкой Сарой Соррибес-Тормо стал четвёртым по продолжительности в истории WTA и самым долгим противостоянием в этом сезоне. Игра продолжалась 4 часа 15 минут.

Первое место по продолжительности занимает встреча между американками Вики Нельсон и Жан Хепнер (1984 год, 6 часов 31 минута). Следом расположились игры с участием россиянок Светланы Кузнецовой (2010, 4 часа 44 минуты) и Регины Куликовой (2011, 4 часа 19 минут).

Пекин (ж). 1-й круг
26 сентября 2024, четверг. 07:45 МСК
Синьюй Гао
Китай
Синьюй Гао
С. Гао
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		5 5
6 4 		7 7
         
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо

За это время Соррибес-Тормо реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов, выполнила одну подачу навылет и допустила две двойные ошибки.

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