Матч испанки Соррибес-Тормо стал четвёртым по продолжительности в истории турниров WTA

Встреча первого круга турнира WTA-1000 между китаянкой Синьюй Гао и испанкой Сарой Соррибес-Тормо стал четвёртым по продолжительности в истории WTA и самым долгим противостоянием в этом сезоне. Игра продолжалась 4 часа 15 минут.

Первое место по продолжительности занимает встреча между американками Вики Нельсон и Жан Хепнер (1984 год, 6 часов 31 минута). Следом расположились игры с участием россиянок Светланы Кузнецовой (2010, 4 часа 44 минуты) и Регины Куликовой (2011, 4 часа 19 минут).

За это время Соррибес-Тормо реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов, выполнила одну подачу навылет и допустила две двойные ошибки.