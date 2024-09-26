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Руне — о неудачном сезоне: иногда нужно упасть, чтобы подняться

Руне — о неудачном сезоне: иногда нужно упасть, чтобы подняться
Хольгер Руне
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Датский теннисист Хольгер Руне высказался о неудачном выступлении в текущем сезоне. Сейчас он занимает 14-е место в рейтинге АТР.

«Действительно, это не лучший сезон. Я могу быть довольным из-за проделанной работы, но, честно говоря, меня не устраивает моя позиция в рейтинге. Такова жизнь. Иногда нужно упасть, чтобы подняться. Думаю, у меня есть хорошие шансы удивить чем-то в конце сезона. Надеюсь, что смогу поработать на двух крупных турнирах в Японии и Китае. Хочу начать 2025 год с хорошим настроением», — приводит слова спортсмена We love tennis.

Ранее в матче второго круга турнира в китайском Ханчжоу Руне сенсационно проиграл 160-й ракетке мира японцу Ясутаке Утияме — 5:7, 4:6. Датчанин имел первый номер посева.

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