Руне — о неудачном сезоне: иногда нужно упасть, чтобы подняться

Датский теннисист Хольгер Руне высказался о неудачном выступлении в текущем сезоне. Сейчас он занимает 14-е место в рейтинге АТР.

«Действительно, это не лучший сезон. Я могу быть довольным из-за проделанной работы, но, честно говоря, меня не устраивает моя позиция в рейтинге. Такова жизнь. Иногда нужно упасть, чтобы подняться. Думаю, у меня есть хорошие шансы удивить чем-то в конце сезона. Надеюсь, что смогу поработать на двух крупных турнирах в Японии и Китае. Хочу начать 2025 год с хорошим настроением», — приводит слова спортсмена We love tennis.

Ранее в матче второго круга турнира в китайском Ханчжоу Руне сенсационно проиграл 160-й ракетке мира японцу Ясутаке Утияме — 5:7, 4:6. Датчанин имел первый номер посева.