Синнер в трёх сетах обыграл Харри и вышел во второй круг турнира в Пекине
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Первая ракетка мира Янник Синнер вышел во второй круг турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай). Итальянский теннисист обыграл соперника из Чили Николаса Харри. Счёт — 4:6, 6:3, 6:1.
Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2024, четверг. 11:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|1
Николас Харри
Н. Харри
Встреча продолжалась 1 час 58 минут. За это время Синнеру удалось реализовать три брейк-пойнта из шести возможных, выполнить одну подачу навылет. Он также допустил одну двойную ошибку. Харри смог реализовать один из пяти брейк-пойнтов и выполнил 11 подач навылет.
Напомним, турнир в Пекине проходит с 26 сентября по 2 октября. Призовой фонд турнира составляет $ 3 720 165. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер. В 2023 году он обыграл Даниила Медведева в финале со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).
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