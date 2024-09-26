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Синнер в трёх сетах обыграл Харри и вышел во второй круг турнира в Пекине

Синнер в трёх сетах обыграл Харри и вышел во второй круг турнира в Пекине
Янник Синнер
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Первая ракетка мира Янник Синнер вышел во второй круг турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай). Итальянский теннисист обыграл соперника из Чили Николаса Харри. Счёт — 4:6, 6:3, 6:1.

Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2024, четверг. 11:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 1
         
Николас Харри
Чили
Николас Харри
Н. Харри

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. За это время Синнеру удалось реализовать три брейк-пойнта из шести возможных, выполнить одну подачу навылет. Он также допустил одну двойную ошибку. Харри смог реализовать один из пяти брейк-пойнтов и выполнил 11 подач навылет.

Напомним, турнир в Пекине проходит с 26 сентября по 2 октября. Призовой фонд турнира составляет $ 3 720 165. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер. В 2023 году он обыграл Даниила Медведева в финале со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

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