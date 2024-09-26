Каролина Мухова за час обыграла Анну Блинкову на старте турнира WTA-1000 в Пекине
Поделиться
Российская теннисистка Анна Блинкова уступила сопернице из Чехии Каролине Муховой в матче первого круга турнира WTA-1000 в Пекине (Китай). Счёт — 1:6, 1:6.
Пекин (ж). 1-й круг
26 сентября 2024, четверг. 13:40 МСК
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Каролина Мухова
К. Мухова
Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. За это время Муховой удалось реализовать 4 брейк-пойнта из 10, выполнить четыре подачи навылет. Чешская спортсменка также не допустила ни одной двойной ошибки. Россиянка допустила две двойные ошибки, выполнила одну подачу навылет и не смогла реализовать один брейк-пойнт.
В следующем раунде соревнований в Пекине Каролина Мухова сыграет с 41-й ракеткой мира из Китая Юань Юэ.
Отметим, что призовой фонд турнира в Пекине составил $ 8 955 610.
Комментарии
- 26 сентября 2024
-
14:41
-
13:02
-
12:51
-
12:46
-
12:36
-
11:59
-
11:16
-
10:48
-
10:44
-
10:00
-
09:19
-
09:16
-
08:30
-
07:47
-
01:02
-
00:14
- 25 сентября 2024
-
22:08
-
21:38
-
20:48
-
20:00
-
19:30
-
19:14
-
19:00
-
18:46
-
18:11
-
17:38
-
17:27
-
16:50
-
16:17
-
16:00
-
15:56
-
15:35
-
15:15
-
14:41
-
14:36