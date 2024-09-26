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Каролина Мухова за час обыграла Анну Блинкову на старте турнира WTA-1000 в Пекине

Каролина Мухова за час обыграла Анну Блинкову на старте турнира WTA-1000 в Пекине
Анна Блинкова
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Российская теннисистка Анна Блинкова уступила сопернице из Чехии Каролине Муховой в матче первого круга турнира WTA-1000 в Пекине (Китай). Счёт — 1:6, 1:6.

Пекин (ж). 1-й круг
26 сентября 2024, четверг. 13:40 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. За это время Муховой удалось реализовать 4 брейк-пойнта из 10, выполнить четыре подачи навылет. Чешская спортсменка также не допустила ни одной двойной ошибки. Россиянка допустила две двойные ошибки, выполнила одну подачу навылет и не смогла реализовать один брейк-пойнт.

В следующем раунде соревнований в Пекине Каролина Мухова сыграет с 41-й ракеткой мира из Китая Юань Юэ.

Отметим, что призовой фонд турнира в Пекине составил $ 8 955 610.

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