Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 26 сентября

Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 26 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 сентября, в китайском Пекине продолжились матчи первого круга хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго соревновательного дня.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай).
Результаты 26 сентября:

  • Мария-Камила Осорио-Серрано — Айла Томлянович (Австралия) — 1:6, 6:3, 6:3;
  • Моюка Учижима (Япония) — Хань Ши ( Китай) — 6:3, 6:4;
  • Синьсинь Яо (Китай) — Кристина Букша (Испания) — 3:6, 2:6;
  • Кимберли Биррелл (Австралия) — Камилла Рахимова (Россия) — 2:6, 4:6;
  • Хэрриет Дарт (Великобритания) — Клара Таусон (Дания) — 7:6, 4:6, 1:6;
  • Синьюй Гао (Китай) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 7:6 (7:4), 5:7, 5:7;
  • Арина Родионова (Австралия) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:4, 4:6, 3:6;
  • Юйфэй Жэнь (Китай) — Надя Подорошка (Аргентина) — 4:6, 2:6;
  • Виктория Голубич (Швейцария) — Ван Сиюй (Китай) — 7:6 (7:5), 0:6, 6:3;
  • Есинь Ма (Китай) — Ирина Бегу (Румыния) — 6:1, 4:6, 1:6;
  • Елена Габриэла-Русе (Румыния) — Сыцзя Вэй (Китай) — 4:6, 6:7 (6:8);
  • Анна Бондарь (Венгрия) — Жаклин Кристиан (Румыния) — 1:6, 6:7 (5:7);
  • Зарина Дияс (Казахстан) — Мананчэйа Савангкаев (Таиланд) — 2:6, 3:6;
  • Анна Блинкова (Россия) — Каролина Мухова (Чехия) — 1:6, 1:6;
  • Ван Яфань (Китай) — Эшли Крюгер (США) — 6:3, 3:6, 2:6.
Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
Материалы по теме
Каролина Мухова за час обыграла Анну Блинкову на старте турнира WTA-1000 в Пекине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android