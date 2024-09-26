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Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 26 сентября

Сегодня, 26 сентября, в китайском Пекине продолжились матчи первого круга хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго соревновательного дня.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай).

Результаты 26 сентября:

Мария-Камила Осорио-Серрано — Айла Томлянович (Австралия) — 1:6, 6:3, 6:3;

Моюка Учижима (Япония) — Хань Ши ( Китай) — 6:3, 6:4;

Синьсинь Яо (Китай) — Кристина Букша (Испания) — 3:6, 2:6;

Кимберли Биррелл (Австралия) — Камилла Рахимова (Россия) — 2:6, 4:6;

— 2:6, 4:6; Хэрриет Дарт (Великобритания) — Клара Таусон (Дания) — 7:6, 4:6, 1:6;

Синьюй Гао (Китай) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 7:6 (7:4), 5:7, 5:7;

Арина Родионова (Австралия) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:4, 4:6, 3:6;

Юйфэй Жэнь (Китай) — Надя Подорошка (Аргентина) — 4:6, 2:6;

Виктория Голубич (Швейцария) — Ван Сиюй (Китай) — 7:6 (7:5), 0:6, 6:3;

Есинь Ма (Китай) — Ирина Бегу (Румыния) — 6:1, 4:6, 1:6;

Елена Габриэла-Русе (Румыния) — Сыцзя Вэй (Китай) — 4:6, 6:7 (6:8);

Анна Бондарь (Венгрия) — Жаклин Кристиан (Румыния) — 1:6, 6:7 (5:7);

Зарина Дияс (Казахстан) — Мананчэйа Савангкаев (Таиланд) — 2:6, 3:6;

Анна Блинкова (Россия) — Каролина Мухова (Чехия) — 1:6, 1:6;

— Каролина Мухова (Чехия) — 1:6, 1:6; Ван Яфань (Китай) — Эшли Крюгер (США) — 6:3, 3:6, 2:6.