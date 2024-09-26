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Стало известно, кто из россиян примет участие в турнире ATP-500 в Вене в конце октября

Стало известно, кто из россиян примет участие в турнире ATP-500 в Вене в конце октября
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ATP опубликовала список теннисистов, которые примут участие в турнире категории ATP-500, который пройдёт в Вене с 21 по 27 октября.

Среди россиян в соревнованиях примут участие пятая ракетка мира Даниил Медведев и 27-й номер рейтинга ATP Карен Хачанов.

Среди остальных участников стоит выделить вторую ракетку мира Александра Зверева, седьмого номера рейтинга Тейлора Фрица и десятую ракетку мира Григора Димитрова. Все вышеперечисленные теннисисты, кроме Хачанова, вошли в число сеяных. Помимо них, в это число попали австралиец Алекс де Минор, а также американцы Томми Пол, Фрэнсис Тиафо и Себастьян Корда.

Напомним, ранее стало известно, что в этом году турнир в Вене пропустит его действующий победитель Янник Синнер из Италии, занимающий первую строчку в рейтинге ATP.

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