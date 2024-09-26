Александр Бублик уступил Флавио Коболли в первом круге турнира в Токио
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27-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В матче первого раунда он в трёх сетах уступил 32-й ракетке мира итальянцу Флавио Коболли — 6:4, 1:6, 6:7 (4:7).
Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2024, четверг. 16:30 МСК
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|1
|6 4
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|6
|7 7
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В её рамках Бублик 8 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету итальянского теннисиста шесть эйсов, четыре одной двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из пяти.
В 1/8 финала соревнований в Пекине Коболли встретится с российским теннисистом 63-й ракеткой мира Павлом Котовым, обыгравшим на старте турнира 446-го номера мирового рейтинга из Китая И Чжоу — 1:6, 6:3, 7:5.
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