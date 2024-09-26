Александр Бублик уступил Флавио Коболли в первом круге турнира в Токио

27-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В матче первого раунда он в трёх сетах уступил 32-й ракетке мира итальянцу Флавио Коболли — 6:4, 1:6, 6:7 (4:7).

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В её рамках Бублик 8 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету итальянского теннисиста шесть эйсов, четыре одной двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из пяти.

В 1/8 финала соревнований в Пекине Коболли встретится с российским теннисистом 63-й ракеткой мира Павлом Котовым, обыгравшим на старте турнира 446-го номера мирового рейтинга из Китая И Чжоу — 1:6, 6:3, 7:5.