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«Пришло время перезагрузиться». Кори Гауфф — о завершении работы с Брэдом Гилбертом

«Пришло время перезагрузиться». Кори Гауфф — о завершении работы с Брэдом Гилбертом
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Победительница US Open — 2023 Кори Гауфф высказалась о завершении сотрудничества с бывшим американским теннисистом, бронзовым призёром Олимпийских игр — 1988 Брэдом Гилбертом.

«Работать с Брэдом было здорово, у нас было прекрасное партнёрство. Думаю, пришло время перезагрузиться и добавить в мою игру кое-что, что, по моему мнению, нужно было сделать, чтобы следующий сезон стал лучше», — приводит слова Гауфф WTA.

Напомним, 18 сентября Брэд Гилберт объявил о завершении работы с Кори Гауфф. В социальных сетях американка поблагодарила тренера за совместную работу. Ранее Гауфф говорила, что за лето у неё не получилось достичь всего, что хотела.

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