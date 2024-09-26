Турнир ATP-500 в Пекине: результаты матчей 26 сентября

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Сегодня, 26 сентября, состоялись матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.

Турнир ATP-500 в Пекине. Первый круг, 26 сентября:

Адриан Маннарино (Франция) — Лоренцо Сонего (Италия) — 1:6, 6:2, 6:3;

— Лоренцо Сонего (Италия) — 1:6, 6:2, 6:3; И Чжоу (Китай) — Павел Котов (Россия) — 6:1, 3:6, 5:7;

— 6:1, 3:6, 5:7; Янник Синнер (Италия) — Николас Харри (Чили) — 4:6, 6:3, 6:1;

— Николас Харри (Чили) — 4:6, 6:3, 6:1; Таллон Грикспор (Нидерланды) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:7(3:7), 6:4, 6:3;

— Миомир Кецманович (Сербия) — 6:7(3:7), 6:4, 6:3; Иржи Легечка (Чехия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания) — 7:6(7:4), 6:2;

— Педро Мартинес-Портеро (Испания) — 7:6(7:4), 6:2; Александр Бублик (Казахстан) — Флавио Коболли (Италия) - 6:4, 1:6, 6:7(4:7).

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Даниила Медведева (7:6, 7:6).