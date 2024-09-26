Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф пригласила в команду тренера, ранее работавшего с Денисом Шаповаловым

Кори Гауфф пригласила в команду тренера, ранее работавшего с Денисом Шаповаловым
Комментарии

Победительница US Open — 2023 американская теннисистка Кори Гауфф пригласила в тренерский штаб американца Мэтта Дэйли, который ранее работал с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым. Об этом сообщает WTA Insider.

«То немногое, что мы уже сделали, привело к радикальному улучшению ситуации по сравнению с тем, что было три недели назад. На данном этапе нет ничего безумного, вроде полной смены техники или переустановки всего. Это просто тонкие вещи, которые, если делать их в течение недели, помогут мне», — приводит слова Гауфф WTA.

Ранее стало известно, что Кори Гауфф прекратила сотрудничество с американским тренером Брэдом Гилбертом. Теннисистка также говорила, что за лето не смогла реализовать все, что запланировала.

Материалы по теме
«Пришло время перезагрузиться». Кори Гауфф — о завершении работы с Брэдом Гилбертом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android