Кори Гауфф пригласила в команду тренера, ранее работавшего с Денисом Шаповаловым

Победительница US Open — 2023 американская теннисистка Кори Гауфф пригласила в тренерский штаб американца Мэтта Дэйли, который ранее работал с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым. Об этом сообщает WTA Insider.

«То немногое, что мы уже сделали, привело к радикальному улучшению ситуации по сравнению с тем, что было три недели назад. На данном этапе нет ничего безумного, вроде полной смены техники или переустановки всего. Это просто тонкие вещи, которые, если делать их в течение недели, помогут мне», — приводит слова Гауфф WTA.

Ранее стало известно, что Кори Гауфф прекратила сотрудничество с американским тренером Брэдом Гилбертом. Теннисистка также говорила, что за лето не смогла реализовать все, что запланировала.