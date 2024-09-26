Гауфф — об Итоговом турнире WTA: если это произойдёт — отлично, если нет — будет отпуск

Победительница US Open — 2023 Кори Гауфф рассказала, хочет ли сыграть на Итоговом турнире WTA в этом году, а также поделилась чем будет заниматься, если не попадёт в финальную восьмёрку.

«Я никогда не чувствовала давления, связанного с выходом в финал WTA, за исключением первого года, когда пыталась этого добиться. В этом году было бы здорово пройти квалификацию и сыграть в финале, но я также стараюсь не оказывать на себя слишком сильное давление, потому что это новая структура тренировок, и я добавляю кое-что. Не особо об этом думаю. Если это произойдет, отлично. Если нет, то у меня будет отпуск, это беспроигрышный вариант. Но все хотят попасть в финальную восьмёрку, и это было бы здорово», — приводит слова Гауфф WTA.

Кори Гауфф принимала участие в Итоговом турнире WTA два раза. В прошлом году чемпионкой турнира стала первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек.