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Турнир ATP-500 в Токио: результаты матчей 26 сентября

Сегодня, 26 сентября, в японском Токио состоялись матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня соревнований.

Турнир ATP-500 в Токио (Япония). Первый круг, 26 сентября:

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Йосихито Нисиока (Япония) — 6:7(5:7), 6:3, 6:7(5:7);

— 6:7(5:7), 6:3, 6:7(5:7); Томми Пол (США ) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:3, 6:2;

) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:3, 6:2; Джек Дрейпер (Великобритания) — Маттия Беллуччи (Италия) — 6:4, 6:2;

— Маттия Беллуччи (Италия) — 6:4, 6:2; Алексей Попырин (Австралия) — Томаш Махач (Чехия) — 3:6, 7:6(7:5), 5:7;

— 3:6, 7:6(7:5), 5:7; Райлли Опелка (США) — Бен Шелтон (США) — 6:3, 1:6, 4:6;

— 6:3, 1:6, 4:6; Алекс Михельсен (США) — Стефанос Циципас (Греция) — 4:6, 6:1, 6:2;

— Стефанос Циципас (Греция) — 4:6, 6:1, 6:2; Фрэнсис Тиафо (США) — Брэндон Накашима (США) — 5:7, 3:6;

— 5:7, 3:6; Тейлор Фриц (США) — Артюр Фис (Франция) — 4:6, 6:3, 3:6;

— 4:6, 6:3, 3:6; Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Кристофер О'Коннелл (Австралия) — 4:6, 6:7(5:7);

— 4:6, 6:7(5:7); Алехандро Табило (Чили) — Хольгер Руне (Дания) — 2:6, 7:5, 4:6;

— 2:6, 7:5, 4:6; Марин Чилич (Хорватия) — Кей Нисикори (Япония) — 4:6, 6:3, 3:6;

— 4:6, 6:3, 3:6; Каспер Рууд (Норвегия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:7(5:7), 1:6.

Российские теннисисты не заявлены на турнир в Токио. Действующим победителем соревнований является американец Бен Шелтон.