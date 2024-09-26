Четыре участника Кубка Лэйвера — 2024 проиграли в первом круге турнира в Токио

Четыре теннисиста, участвовавших в Кубке Лэйвера — 2024, проиграли в первом круге турнира категории ATP-500 в Токио (Япония).

Матч 1/16 финала в Токио, в которых играли участники Кубка Лэйвера:

Фрэнсис Тиафо (США)* — Брэндон Накашима (США) — 5:7, 3:6;

— Брэндон Накашима (США) — 5:7, 3:6; Тейлор Фриц (США) — Артюр Фис (Франция) — 4:6, 6:3, 3:6;

— Артюр Фис (Франция) — 4:6, 6:3, 3:6; Каспер Рууд (Норвегия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:7(5:7), 1:6;

— Джордан Томпсон (Австралия) — 6:7(5:7), 1:6; Стефанос Циципас (Греция) — Алекс Михельсен (США) — 6:4, 1:6, 2:6;

— Алекс Михельсен (США) — 6:4, 1:6, 2:6; Бен Шелтон (США) - Райлли Опелка (США) — 3:6, 6:1, 6:4.

* — выделены теннисисты, принимавшие участие в Кубке Лэйвера.

Фрэнсис Тиафо и Тейлор Фриц на Кубке Лэйвера выступали за сборную мира, Каспер Рууд и Стефанос Циципас представляли Европу. Лишь ещё один представитель сборной мира, Бен Шелтон, смог преодолеть барьер первого круга турнира в Токио. Также в Кубке Лэйвера принимали участие россиянин Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев (все — Европа), чилиец Алехандро Табило, аргентинец Франсиско Серундоло и австралиец Танаси Коккинакис (мир).

Кубок Лэйвера — 2024 прошёл с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). Победу в пятый раз в истории турнира одержала команда Европы, одолев команду мира со счётом 13-11.