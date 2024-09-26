Турнир ATP-500 в Пекине: расписание матчей 27 сентября

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В пятницу, 27 сентября, в Пекине (Китай) продолжатся матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня турнира. Завтра выступят четверо россиян: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

Турнир ATP-500 в Пекине (Китай).

Расписание матчей 27 сентября (время московское, предварительное):

05:00 — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Чжан Чжичжэнь (Китай);

05:00 — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Карлос Алькарас (Испания);

05:00 — Гаэль Монфис (Франция) — Даниил Медведев (Россия);

05:00 — Андрей Рублёв (Россия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания);

— Пабло Карреньо-Буста (Испания); 05:00 — Зизу Бергс (Бельгия) — Лоренцо Музетти (Италия);

05:00 — Карен Хачанов (Россия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания);

— Роберто Карбальес-Баэна (Испания); 05:00 — Роман Сафиуллин (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария).