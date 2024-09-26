Турнир WTA-1000 в Пекине: расписание матчей 27 сентября

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В пятницу, 27 сентября, в Пекине (Китай) пройдут матчи второго круга хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми интересными встречами дня. На корт выйдут пять россиянок — Анна Калинская, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай).

Расписание матчей 27 сентября (время московское, предварительное)

06:00 — Гретье Миннен (Бельгия) — Анастасия Потапова (Россия)

06:00 — Эмма Наварро (США) — Чжан Шуай (Китай)

06:00 — Кэролайн Доулхайд (США) — Элина Аванесян (Армения)

07:30 — Диана Шнайдер (Россия) — Софья Кенин (США)

— Софья Кенин (США) 08:00 — Вероника Кудерметова (Россия) — Ван Синьюй (Китай)

— Ван Синьюй (Китай) 08:00 — Диан Парри (Франция) — Джессика Пегула (США)

09:00 — Хели Бабтист (США) — Анна Калинская (Россия)

09:00 — Паула Бадоса (Испания) — Виктория Томова (Болгария)

10:30 — Ребекка Шрамкова (Словакия) — Екатерина Александрова (Россия)

12:00 — Наоми Осака (Япония) — Юлия Путинцева (Казахстан)

15:30 — Клара Бюрель (Франция) — Кори Гауфф (США)