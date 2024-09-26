Андрей Рублёв заявлен на турнир ATP-500 в Базеле

Стал известен заявочный лист на хардовый турнир категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), который пройдёт с 21 по 28 октября. В списке значится и российский теннисист шестая ракетка мира Андрей Рублёв, который будет посеян под первым номером.
Топ-8 сеяных теннисистов на турнире в Базеле:
- Андрей Рублёв (Россия)
- Хуберт Хуркач (Польша)
- Каспер Рууд (Норвегия)
- Стефанос Циципас (Греция)
- Хольгер Руне (Дания)
- Бен Шелтон (США)
- Уго Умбер (Франция)
- Феликс Оже-Альяссим (Канада).
На участие в турнире также заявлены казахстанский теннисист Александр Бублик, представитель Франции Артюр Фис, Иржи Легечка из Чехии, аргентинцы Франсиско Серундоло, Себастьян Баэс и Томас Мартин Этчеверри и другие игроки.
Действующим чемпионом турнира в Базеле является Феликс Оже-Альяссим, в прошлогоднем финале обыгравший в двух сетах Хуберта Хуркача (7:6, 7:6).