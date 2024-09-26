Андрей Рублёв заявлен на турнир ATP-500 в Базеле

Стал известен заявочный лист на хардовый турнир категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), который пройдёт с 21 по 28 октября. В списке значится и российский теннисист шестая ракетка мира Андрей Рублёв, который будет посеян под первым номером.

Топ-8 сеяных теннисистов на турнире в Базеле:

Андрей Рублёв (Россия) Хуберт Хуркач (Польша) Каспер Рууд (Норвегия) Стефанос Циципас (Греция) Хольгер Руне (Дания) Бен Шелтон (США) Уго Умбер (Франция) Феликс Оже-Альяссим (Канада).

На участие в турнире также заявлены казахстанский теннисист Александр Бублик, представитель Франции Артюр Фис, Иржи Легечка из Чехии, аргентинцы Франсиско Серундоло, Себастьян Баэс и Томас Мартин Этчеверри и другие игроки.

Действующим чемпионом турнира в Базеле является Феликс Оже-Альяссим, в прошлогоднем финале обыгравший в двух сетах Хуберта Хуркача (7:6, 7:6).