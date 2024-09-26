Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв заявлен на турнир ATP-500 в Базеле

Андрей Рублёв заявлен на турнир ATP-500 в Базеле
Аудио-версия:
Комментарии

Стал известен заявочный лист на хардовый турнир категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), который пройдёт с 21 по 28 октября. В списке значится и российский теннисист шестая ракетка мира Андрей Рублёв, который будет посеян под первым номером.

Топ-8 сеяных теннисистов на турнире в Базеле:

  1. Андрей Рублёв (Россия)
  2. Хуберт Хуркач (Польша)
  3. Каспер Рууд (Норвегия)
  4. Стефанос Циципас (Греция)
  5. Хольгер Руне (Дания)
  6. Бен Шелтон (США)
  7. Уго Умбер (Франция)
  8. Феликс Оже-Альяссим (Канада).

На участие в турнире также заявлены казахстанский теннисист Александр Бублик, представитель Франции Артюр Фис, Иржи Легечка из Чехии, аргентинцы Франсиско Серундоло, Себастьян Баэс и Томас Мартин Этчеверри и другие игроки.

Действующим чемпионом турнира в Базеле является Феликс Оже-Альяссим, в прошлогоднем финале обыгравший в двух сетах Хуберта Хуркача (7:6, 7:6).

Материалы по теме
Карен Хачанов и Роман Сафиуллин планируют выступить на турнире в Алма-Ате
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android