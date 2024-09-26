Турнир ATP-500 в Токио: расписание матчей 27 сентября
В пятницу, 27 сентября, в Токио (Япония) состоятся матчи второго круга хардового турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня турнира, на котором в четверг сыграют Хуберт Хуркач, Бен Шелтон и Маттео Берреттини.
Турнир ATP-500 в Токио (Япония).
Расписание матчей 27 сентября (время московское, предварительное):
- 04:00 — Джордан Томпсон (Австралия) — Кей Нисикори (Япония);
- 05:00 — Джек Дрейпер (Великобиртания) — Хубер Хуркач (Польша);
- 06:30 — Мариано Навоне (Аргентина) — Бен Шелтон (США);
- 12:00 — Артюр Фис (Франция) — Маттео Берреттини (Италия);
- 13:30 — Брэндон Накашима (США) — Уго Умбер (Франция).
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