Турнир ATP-500 в Токио: расписание матчей 27 сентября

В пятницу, 27 сентября, в Токио (Япония) состоятся матчи второго круга хардового турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня турнира, на котором в четверг сыграют Хуберт Хуркач, Бен Шелтон и Маттео Берреттини.

Турнир ATP-500 в Токио (Япония).

Расписание матчей 27 сентября (время московское, предварительное):

04:00 — Джордан Томпсон (Австралия) — Кей Нисикори (Япония);

05:00 — Джек Дрейпер (Великобиртания) — Хубер Хуркач (Польша);

06:30 — Мариано Навоне (Аргентина) — Бен Шелтон (США);

12:00 — Артюр Фис (Франция) — Маттео Берреттини (Италия);

13:30 — Брэндон Накашима (США) — Уго Умбер (Франция).