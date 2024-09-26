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Качмазов рассказал, как изменилась ситуация с поиском тренера после полуфинала в Чэнду

Качмазов рассказал, как изменилась ситуация с поиском тренера после полуфинала в Чэнду
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Российский теннисист Алибек Качмазов поделился, как развивается ситуация с поиском тренера после успешного выступления на турнире серии ATP-250 в Чэнду.

«Ситуация пока не изменилась: я в поисках. Сам, к сожалению, никто не выходил на связь. Какие-то варианты, которые мне хотелось бы попробовать, я просматриваю. Как всё получится — не знаю. Пока ищу», — сказал Качмазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Напомним, на турнире в Чэнду (Китай) Алибек Качмазов в полуфинале уступил итальянскому теннисисту Лоренцо Музетти со счётом 4:6: 2:6.

Полная версия интервью с Алибеком выйдет в пятницу, 27 сентября, в 12:00 мск.

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