Качмазов назвал теннисиста, с которым хотел бы сыграть

179-я ракетка мира Алибек Качмазов рассказал, с кем из теннисистов он хочет сыграть после выхода в полуфинал на турнире в Чэнду.

— Есть ли теннисист, с которым бы хотели прямо сейчас сыграть?

— Обязательно. Я вообще со всеми хотел бы сыграть. Когда тренировался в академии во Франции, ездил в Монако и играл там с Синнером, Зверевым. Мне безумно нравится проверять себя на прочность с такими ребятами. Что ещё более увлекательно и интересно — делать это во время матча.

Надеюсь пройти в основу здесь, в Шанхае, и встретиться с Джоковичем — я был бы просто счастлив. А так — хочется сыграть со всеми лучшими, — сказал Качмазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полная версия интервью с Алибеком выйдет в пятницу, 27 сентября, в 12:00 мск.