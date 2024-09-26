Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Качмазов назвал теннисиста, с которым хотел бы сыграть

Качмазов назвал теннисиста, с которым хотел бы сыграть
Аудио-версия:
Комментарии

179-я ракетка мира Алибек Качмазов рассказал, с кем из теннисистов он хочет сыграть после выхода в полуфинал на турнире в Чэнду.

— Есть ли теннисист, с которым бы хотели прямо сейчас сыграть?
— Обязательно. Я вообще со всеми хотел бы сыграть. Когда тренировался в академии во Франции, ездил в Монако и играл там с Синнером, Зверевым. Мне безумно нравится проверять себя на прочность с такими ребятами. Что ещё более увлекательно и интересно — делать это во время матча.

Надеюсь пройти в основу здесь, в Шанхае, и встретиться с Джоковичем — я был бы просто счастлив. А так — хочется сыграть со всеми лучшими, — сказал Качмазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полная версия интервью с Алибеком выйдет в пятницу, 27 сентября, в 12:00 мск.

Материалы по теме
«Там происходит ещё много чего». Легенды тенниса жутко встревожились за Елену Рыбакину
«Там происходит ещё много чего». Легенды тенниса жутко встревожились за Елену Рыбакину
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android