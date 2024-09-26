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Берреттини высказался о конкуренции итальянцев, вспомнив матч с Синнером на Уимблдоне

Берреттини высказался о конкуренции итальянцев, вспомнив матч с Синнером на Уимблдоне
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался о конкуренции между своими соотечественниками, вспомнив матч с первой ракеткой мира Янником Синнером на Уимблдоне — 2024.

«Мы чувствуем конкуренцию между нами, но в здоровом ключе. Теннис – не командный вид спорта, нам приходится соревноваться между собой, но лично мне это помогает. Например, матч, который я сыграл против Янника (Синнера) на Уимблдоне, дал мне очень много и подтолкнул к совершенствованию. Я думаю, это хорошо, что здесь так много игроков, потому что они подталкивают меня к лучшему", — приводит слова Берреттини SuperTennis.

Напомним, матч второго круга Меттер Берреттини и Янника Синнера на Уимблдоне — 2024 завершился со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 6:2, 6:7 (4:7) в пользу первой ракетки.

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