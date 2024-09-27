«Всё отсекаю напрочь». Россиянин Качмазов объяснил, почему у него нет суеверий

Российский теннисист 179-я ракетка мира Алибек Качмазов поделился отношением к суевериям в теннисе.

«Вообще не суеверный. Мы это часто обсуждаем и с тренером, и с ребятами – кто как себя ведёт, когда начинает что-то получаться. Я сразу меняю всё, чтобы ни в коем случае мысль не пришла, как, знаю, у многих, ходить в один и тот же душ или обедать в одно и то же время. Всё это отсекаю напрочь и делаю по-разному. Не верю в это максимально», — сказал Качмазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Напомним, Алибек Качмазов на турнире в Чэнду (Китай) в своём первом полуфинале уровня ATP уступил итальянскому теннисисту Лоренцо Музетти со счётом 4:6: 2:6. Он поднялся на 73 строчки в рейтинге ATP и впервые вошёл в топ-200.

Полная версия интервью выйдет на нашем сайте сегодня, в 12:00 по московскому времени.