«Поменялась техника, были страхи». Качмазов рассказал о травме и ошибке из прошлого

179-я ракетка мира из России Алибек Качмазов поделился тем, что он хотел бы исправить в прошлом.

«Если бы такой вариант был, то я бы не играл в другие, опасные виды спорта после того, как решил погружаться в теннис и начать играть фьючерсы. Мне тогда было лет 18.

Приведу пример: я играл команда на команду в баскетбол, меня толкнули один раз в спину, и я неудачно упал на руку. У меня был закрытый перелом кисти, я пропустил три месяца, не играл в теннис. Потом поменялась техника в худшую сторону, я её долго восстанавливал. Были страхи по поводу болей. Так что эту травму, будь такая возможность, я не хотел бы видеть», — сказал Качмазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Напомним, 22-летний Алибек Качмазов на турнире в Чэнду (Китай) в своём первом полуфинале уровня ATP уступил итальянскому теннисисту Лоренцо Музетти со счётом 4:6: 2:6. Он поднялся на 73 строчки в рейтинге ATP и впервые вошёл в топ-200.

Полную версию интервью с Алибеком читайте на нашем сайте сегодня в 12:00 по московскому времени.