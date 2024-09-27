«За 3-4 дня до турнира проигрывал все сеты». Качмазов — о подготовке к Чэнду

Российский теннисист Алибек Качмазов рассказал, с какими трудностями столкнулся перед турниром серии ATP-250 в Чэнду, где он добрался до полуфинала.

«При подготовке к турниру, за три-четыре дня до, я проигрывал все сеты, не очень хорошо чувствовал игру. Но отдам должное себе, я был позитивно настроен, старался концентрироваться на хороших вещах. Это мне однозначно помогло, потому что, если бы я загнался, накрутил себе ещё больше, ничего хорошего бы не вышло.

Насколько непредсказуем в этом плане бывает теннис. Много историй слышишь, когда перед турниром человек говорит: «Блин, вообще не чувствую корт, плохо играю, ничего не получается». А в итоге показывает очень хороший теннис, а то и выигрывает турнир.

Если посмотреть по-другому на этот вопрос, то я понимаю, что именно помогло мне обыграть таких соперников. Мой теннис был неудобен: я играл очень активно, стабильно, что обычно сложно совместить», — сказал Качмазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Напомним, 22-летний Алибек Качмазов на турнире в Чэнду (Китай) в своём первом полуфинале уровня ATP уступил итальянскому теннисисту Лоренцо Музетти со счётом 4:6: 2:6. Он поднялся на 73 строчки в рейтинге ATP и впервые вошёл в топ-200.

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