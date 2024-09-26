«Старался морально сопротивляться». Синнер — о победе над Харри в первом круге Пекина

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над чилийским теннисистом Николасом Харри в первом круге турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).
«Он играл на высоком уровне. В первом сете мне было очень сложно. Просто старался морально сопротивляться, оставаться на месте. Первый круг любого турнира никогда не бывает лёгким, и он играл очень хорошо, он очень трудный теннисист. Я доволен своей игрой и, особенно, тем, как завершил матч. После US Open мы очень усердно работали, кое-что изменили, но я доволен процессом», — приводит слова Синнера официальный сайт ATP.
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Напомним, матч Синнера и Харри завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:1 в пользу итальянца. Синнер также является действующим чемпионом турнира. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).
- 26 сентября 2024
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