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«Старался морально сопротивляться». Синнер — о победе над Харри в первом круге Пекина

«Старался морально сопротивляться». Синнер — о победе над Харри в первом круге Пекина
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над чилийским теннисистом Николасом Харри в первом круге турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

«Он играл на высоком уровне. В первом сете мне было очень сложно. Просто старался морально сопротивляться, оставаться на месте. Первый круг любого турнира никогда не бывает лёгким, и он играл очень хорошо, он очень трудный теннисист. Я доволен своей игрой и, особенно, тем, как завершил матч. После US Open мы очень усердно работали, кое-что изменили, но я доволен процессом», — приводит слова Синнера официальный сайт ATP.

Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2024, четверг. 11:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 1
         
Николас Харри
Чили
Николас Харри
Н. Харри

Напомним, матч Синнера и Харри завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:1 в пользу итальянца. Синнер также является действующим чемпионом турнира. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

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