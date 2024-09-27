«Меньше переживать и больше кайфовать». Качмазов дал совет себе 16-летнему

Российский теннисист Алибек Качмазов порассуждал, что бы он мог посоветовать себе 16-летнему.

«Меньше париться по поводу результатов, проигранных матчей. Часто нервы были впустую потрачены, потому что юниорские годы стоило больше проводить в удовольствие, меньше переживать по поводу итогов, которые почти никак не влияли на карьеру.

И более профессионально относиться к делу. Я стал это делать лет в 19, начал следить за всеми важными для спортсмена вещами. Но это всё приходит с опытом. Так что посоветовал бы себе только получать удовольствие. Не скажу, что я его совсем не получал. Просто стоило меньше переживать и больше где-то кайфовать», — сказал Качмазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Напомним, 22-летний Алибек Качмазов на турнире в Чэнду (Китай) в своём первом полуфинале уровня ATP уступил итальянскому теннисисту Лоренцо Музетти со счётом 4:6: 2:6. Он поднялся на 73 строчки в рейтинге ATP и впервые вошёл в топ-200.

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