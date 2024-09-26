«Это была отличная неделя». Чжичжэнь высказался о поражении в финале турнира в Ханчжоу

43-я ракетка мира китайский теннисист Чжан Чижчжэнь высказался о поражении в финале турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай), а также поделился ожиданиями от турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

«Я впервые проиграл в финале, проиграл финал в Ханчжоу, так что, можно сказать, мне сейчас немного грустно. В любом случае, несмотря на всё, это была отличная неделя. В теннисе большую часть времени вы проигрываете. Вы не побеждаете каждую неделю, есть только один теннисист, который выходит вперёд и завершает турнир. Мы знаем, как с этим справиться, как отпустить эти эмоции и сосредоточиться на следующей неделе. Я морально готов к этому турниру», — сказал Чжичжэнь на пресс-конференции.

Напомним, в финале турнира в Ханчжоу Чжан Чжичжэнь уступил хорватскому теннисисту Марину Чиличу со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (5:7). В первом круге турнира в Пекине китаец встретится с Алехандро Давидович-Фокиным из Испании.